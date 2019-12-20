Сеул, , 12:43 — REGNUM 21 декабря в Пекине состоится ещё один раунд переговоров представителей Южной Кореи, Японии и Китая по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую сторону представит глава департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ё Хан Гу, китайскую — замминистра коммерции Китая — Ван Шоувэнь, японскую — представитель МИД Японии по международным экономическим вопросам Такэхиро Кагава.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудят план дальнейших консультаций, нацеленных на более широкую либерализацию торговли, чем в рамках соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP).

Отметим, что предыдущая встреча представителей трёх стран прошла в Сеуле с 27 по 29 ноября.

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