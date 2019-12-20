Магас, , 12:40 — REGNUM В Ингушетии уволен исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Аюп Албогачиев. Он написал заявление по собственному желанию, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе руководителя региона. Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов удовлетворил просьбу Албогачиева.

Напомним, на должность и.о. главы минприроды он был назначен в сентябре 2019 года, когда началось формирование новой структуры правительства избранным на пост главы республики Махмудом-Али Калиматовым, вместо Магомеда Бабхоева, долгое время возглавлявшего ведомство.

До этого назначения он в течение долгого времени возглавлял ООО «Чистый мир». Эта компания занималась сбором и транспортировкой мусора.