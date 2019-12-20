Москва, , 12:40 — REGNUM Непрофессионализм иностранных журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина сыграл против западных пропагандистов. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Гутенев («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Вспомните, как журналист рассуждал о Ливии, забывая, кто бомбил эту страну. Это неважно, но, на мой взгляд, падение этой квалификации журналистской делает нас гораздо более устойчивее к влиянию. И даже наш обыватель видит, насколько это притянуто за уши. Я не вижу здесь большой угрозы — наоборот, чем больше таких необоснованных непрофессиональных вопросов, тем лучше», — заявил Гутенев.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря президента России Владимира Путина корреспондент из Турции попросил прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы поддерживает так называемую ливийскую национальную армию.

«Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Почитайте, что они пишут в отношении Турции», — ответил президент.