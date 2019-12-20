Пекин, , 12:40 — REGNUM Власти Китая намерены укреплять стратегические контакты с Россией и реализовывать достигнутые между лидерами двух стран договоренности. Об этом 20 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай готов к взаимодействию с Россией ради реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран», — сказал на пресс-конференции Гэн Шуан.

Он добавил, что уровень доверия и сотрудничества между двумя странами «находится на максимально высоком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай продолжат доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности.

По его словам, курс на дальнейшее укрепление отношений двух стран в полной мере отвечает интересам их развития. Партнерство Москвы и Пекина развивается «по восходящей траектории».

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