Киев, 20 декабря 2019, 12:42 — REGNUM Украина осуждает попытки России «нарушить» её территориальную целостность, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 20 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Высказывания президента России прокомментировал бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
По его словам, если отделить от России все «захваченные» ею земли, то территория РФ уместится в границы Московской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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