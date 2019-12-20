Киев, , 12:42 — REGNUM Украина осуждает попытки России «нарушить» её территориальную целостность, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 20 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — сказал Боднар

Высказывания президента России прокомментировал бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, если отделить от России все «захваченные» ею земли, то территория РФ уместится в границы Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.

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