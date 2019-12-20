Симферополь, , 12:45 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Евгения Рукавишникова министром топлива и энергетики Крыма. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в правительстве РК.

«Назначить Рукавишникова Евгения Александровича на государственную должность Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в тексте указа.

Согласно официальным данным, чиновник родился в городе Троицк в Челябинской области, работал первым заместителем генерального директора ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — магистральные электрические сети Урала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма отправил в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика.

Об этом: В Крыму уволили министра топлива и энергетики