Симферополь, 20 декабря 2019, 12:45 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Евгения Рукавишникова министром топлива и энергетики Крыма. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в правительстве РК.
Согласно официальным данным, чиновник родился в городе Троицк в Челябинской области, работал первым заместителем генерального директора ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — магистральные электрические сети Урала».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма отправил в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика.