Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Казахстан на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге будет представлять первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 20 декабря написал пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Экс-президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании ВЕЭС и неформальной встречи лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ).

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подведут итоги работы союза за последние несколько лет. Стороны намерены обсудить улучшение функционирования единого рынка. Планируется также согласовать кандидатуру и членов коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлял Казахстан на консультативной встрече глав государств Туркестана в Ташкенте. Ему был присвоен статус почетного председателя встречи.

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