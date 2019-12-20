Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила находящегося в клинике сына первого президента Звиада Гасмахудии — Цотнэ Гамсахурдию.

Комментариев журналистам она не сделала, а ее пресс-служба сообщила, что президент приехала в клинику имени Хечинашвили, чтобы ознакомиться с состоянием пациента.

Сын Звиада Гамсахурдия был тяжело ранен 19 декабря вечером в Тбилиси. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по данному факту по статье об умышленном убийстве. Официальных комментариев следственные органы пока не делают, но СМИ из своих источников узнали, что стрелять в Цотнэ Гамсахурдия мог его сосед Давид Баджелидзе, с которым у сына экс-президента произошел инцидент десять лет назад. Тогда Цотнэ Гамсахурдия был признан виновным в попытке убийства Давида Баджелидзе и осужден на 9,5 лет лишения свободы, хотя сам обвиняемый в ходе судебного разбирательства и пытался доказать, что к покушению на Баджелидзе он не причастен и что сам тогда подвергся нападению со стороны неизвестных лиц.

Интересно, что сегодня поддержку раненному сыну экс-президента активно оказывают сам Михаил Саакашвили, при правлении которого был отправлен в тюрьму Цотнэ Гамсахурдия, в тот период активно поддерживавших оппозиционные Саакашвили силы, и его соратники по партии. Сегодня они видят в покушении на сына Звиада Гамсахурдия политическую подоплеку и сваливают вину за случившееся на злые умыслы нынешней власти.

По информации врачей, состояние Цотнэ Гамсахурдия, несмотря на сделанные ему операции, продолжает оставаться тяжелым.