Москва, , 12:33 — REGNUM Пресс-конференция президента России Владимира Путина продемонстрировала крайне низкий уровень западных журналистов. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Гутенев («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Мне было очень любопытно смотреть, как на фоне привычной нам эрудиции президента, когда он феерически жонглирует цифрами, понятиями, терминами, очень серьёзно деградирует качество зарубежной журналистики», — заявил Гутенев.

«Одни скатываются чуть ли не к прямым оскорблениям и обострениям — но это, в общем-то, довольно привычно. Были ещё два вопроса, которые прозвучали, один из которых напрямую касался переписывания истории — о пакте Молотова-Риббентропа, Мюнхенском сговоре», — подчеркнул он.

По его мнению, пресс-конференция показала «поверхностность» многой современной журналистики.

«Есть тот, кто стреляет дичь в лёт, и для этого надо быть мастером. А есть тот, кто сидит на номере, на водополе и, конечно, комфортно в тепловизор выслеживает цель. В данном случае журналист, на мой взгляд, (должен идти) с одним конкретным и глубоко проработанным вопросом, который покажет его квалификацию», — отметил депутат.