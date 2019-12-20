Москва, , 12:34 — REGNUM Вооруженные силы РФ в 2019 году провели порядка 6,5 тысячи мероприятий по боевой подготовке, и в том числе — 4,5 тысячи военных учений. Об этом 20 декабря рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если брать 2019 год, мы провели свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе 4,5 тыс. учений различного направления», — заявил Евкуров и отметил, что это примерно на 11% больше, чем в прошлом году.

При этом он указал, что число двусторонних учений увеличилось на 16%, а интенсивность межвидовой направленности и подготовки войск повысилась на 10%.

«Качество боевой подготовки по итогам 2019 года оценивается на довольно высоком уровне», — сказал замглавы Минобороны и уточнил, что данный вопрос находится у министра обороны России Сергея Шойгу на личном контроле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года президент России Владимир Путин заявил, что он испытывает гордость за состояние Вооружённых сил России, которые стали одними из самых технологичных в мире.