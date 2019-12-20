Куала-Лумпур, , 12:29 — REGNUM Генеральный секретарь индонезийского совета улемов Анвар Аббас высоко оценил мероприятие на высшем уровне в Куала-Лумпуре, где обсуждалась судьба этнических меньшинств уйгуров в провинции Синьцзян в Китае, сообщает Antara.

«Индонезийский совет улемов приветствует проведение саммита, потому что на нем действительно обсуждались важные вопросы, касающиеся мусульман, в частности, судьба уйгуров, война в Йемене, экономическое неравенство в мусульманском мире и исламофобия», — заявил Анвар Аббас.

«После этой встречи можно надеяться, что будут найдены пути и шаги для решения проблем и задач, стоящих перед исламским миром, включая преодоление исламофобии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский парламент осудил Пекин из-за его отношения к уйгурам, проживающим в Синьцзян, и призвал к санкциям против китайских чиновников.

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