Киев, 20 декабря 2019, 12:33 — REGNUM Украина не намерена восстанавливать железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 20 декабря во время часа вопросов к правительству Украины.
Чиновник добавил, что Украина готовит запуск русскоязычного телеканала, чтобы воздействовать на умы жителей Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией.
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