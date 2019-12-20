Киев, , 12:33 — REGNUM Украина не намерена восстанавливать железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 20 декабря во время часа вопросов к правительству Украины.

«О железнодорожном сообщении речь, наверное, пока не идёт. Речь идет только о дополнительных пунктах пропуска», — рассказал он.

Чиновник добавил, что Украина готовит запуск русскоязычного телеканала, чтобы воздействовать на умы жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией.

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