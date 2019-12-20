Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга обрел нового руководителя. Временно исполняющим обязанности главы КРТИ стал первый заместитель председателя Андрей Семчанков.

Он заменил Сергея Харлашкина, который отправился руководить ОАО «Метрострой», генерального директора которого Николая Александрова арестовали по делу о растрате.

Андрей Семчанков является инженером-строителем, с 1985 по 2013 год служил в Вооруженных силах РФ (строительно-квартирные органы), затем стал главным инженером Дирекции транспортного строительства Петербурга. С 2015 года работал заместителем председателя КРТИ.

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Сергей Харлашкин заступил в должность временного главы «Метростроя» 19 декабря. Прежнего руководителя Николая Александрова отправили в СИЗО до февраля. Он «унаследовал» руководство «Метростроем» в 2017 году от своего отца, Вадима Александрова, который фактически возглавлял компанию с 1991 года.

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Сейчас Николаю Александрову вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). По версии следствия, он с подельниками похитил средства компании через фиктивный контракт на поставку щебня при строительстве Фрунзенского радиуса петербургского метро, открытие станций которого постоянно откладывалось.

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