Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Проживающий в Швеции судья Польской Народной Республики Стефан Михник не будет выдан польским властям. Как сообщает «Польское радио», такое решение принял районный суд города Гетеборга.

Судья Роберт Энельюнг согласился с мнением прокурора Ульрики Бентелиус Эгельруд, которая в ходатайстве суду написала, что возможности выдать Михника Польше нет. Причинами являются его шведское гражданство, а также срок давности.

В применении европейского ордера на арест отказано. Судебное заседание проходило без участия сторон.

Районный суд города Гетеборга отказал Польше в выдаче бывшего «сталинского» судьи уже во второй раз. В прошлый раз также по причине истечения срока давности и шведского гражданства. В этот раз польские следователи придумали новые доводы для шведского суда.

Бывший судья Польской Народной Республики Стефан Михник 1929 года рождения проживает в Швеции и имеет шведское гражданство. С 2008 года он избегает любых контактов с польскими правоохранительными органами и дипломатическими представительствами, и даже не отвечает на корреспонденцию.