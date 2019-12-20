Махачкала, , 12:36 — REGNUM Назначен первый заместитель министра здравоохранения Дагестана. Должность заняла начальник одного из управлений ведомства Татьяна Беляева, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе минздрава республики.

На посту первого замминистра Беляева будет курировать программы развития здравоохранения, совершенствования качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний. Кроме того, в ее ведение попадает контроль над оказанием первичной медико-санитарной помощи, высокотехнологичной и паллиативной медпомощи.

Татьяна Беляева начала трудовую деятельность в 1991 году. Сообщается, что она прошла путь от врача-патологоанатома до главного врача Республиканского патологоанатомического бюро. С 2016 года работала начальником управления организации медицинской помощи населению минздрава Дагестана.

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