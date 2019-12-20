Калининград, , 12:28 — REGNUM Три военных корабля российского Балтийского флота отправились в Иран после учений с Индией в Аравийском море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» продолжают выполнение задач дальнего похода. Они держат курс на иранский порт Чахбехар.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах проходило межвидовое учение «Индра-2019», участие в нём приняли более 700 российских военнослужащих. Отряд кораблей Балтийского флота обеспечивал морскую часть учений.

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