Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Председатель парламента Грузии и член правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе на встрече с представителями оппозиции 20 декабря озвучил предложения по изменению выборной системы в стране. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В ответ на требования оппозиционных партий убрать на парламентских выборах мажоритарные округа и сделать избирательную систему полностью пропорциональной «Грузинская мечта» предлагает сократить число мажоритарщков.

«Мы предлагаем политическому спектру инициативу, сохранить нынешнюю смешанную избирательную систему, однако увеличить пропорциональную долю в этой системе до 2/3. В случае соглашения по этой инициативе, выберем пропорционально 100 депутатов вместо 77, а мажоритарные мандаты будут сокращены до 50», — сказал Талаквадзе.

Он отметил, что в этом случае соотношение между депутатами, выбранными по спискам и по мажоритарным округам, составит 100/50.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии добиваются полного перехода на пропорциональную выборную систему, так как уверены, что это существенно повлияет на расклад сил в парламенте после выборов в 2020 году, и «Грузинская мечта» не сможет получить большинства.

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