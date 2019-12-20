Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Концептуально новый законопроект о мирных собраниях разработан в Казахстане. Об этом 20 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

«Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги — это не только право, но и ответственность», — подчеркнул президент.

По его словам, в Казахстане необходимо внедрить уведомительный принцип организации митингов. Власти в республике сделали шаг на пути реформирования политической системы, добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Нур-Султане проходит второе заседание национального совета общественного доверия. В рамках мероприятия глава республики призвал повышать культуру митингов в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана призвал повышать культуру митингов