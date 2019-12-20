Киев, , 12:26 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0887, предусматривающий создание реестра лиц, совершивших сексуальные преступления против детей, сообщило 20 декабря издание Liga.net.

Решение поддержали 325 депутатов. Владельцем реестра будет министерство юстиции Украины. Доступ к нему будут иметь прокуроры, следователи, работники полиции, директора школ и учреждений здравоохранения.

Законопроект передан на подпись президенту Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов, поскольку он нарушает конституцию Украины.

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