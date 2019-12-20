Анкара, , 12:48 — REGNUM Официальная Анкара осуждает одобренный Конгрессом США федеральный бюджет, содержащий пункты против Турции, которые направлены на разрушение отношений двух стран. Об этом 20 декабря говорится в заявлении главы МИД Турции Хами Аксоя.

В заявлении указывается, что принятие конгрессменами США законопроектов, которые касаются бюджетных ассигнований в следующем году, с содержащимися в них статьями против Турции — это итог усилий конгрессменов по разрушению отношений Турции и США.

«Мы осуждаем ту ситуацию, при которой даже рутинный процесс принятия бюджета в Конгрессе США связан с краткосрочными политическими амбициями американских политиков», — говорится в заявлении главы турецкого МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что федеральный бюджет на 2020 финансовый год принят Сенатом Конгресса США.