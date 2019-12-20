Дамаск, , 12:18 — REGNUM Сирийская арабская армия начала вторую фазу своего наступления на юго-востоке провинции Идлиб. Наступление началось 19 декабря 2019 года за несколько часов до полуночи. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Ранее в течение недели Сирийская арабская армия перебросила в этот район большое количество подкреплений из 7-й дивизии и 25-й дивизии специального назначения. В авангарде наступающих сил действуют подразделения 25-й дивизии специального назначения сирийской армии.

Согласно военному источнику издания, находящемуся вблизи линии фронта, основной целью этой операции является захват оставшихся населённых пунктов к югу от города Маарат-ан-Нуман. Таким образом, сирийская армия будет контролировать значительную часть стратегической автомагистрали Хама — Идлиб и важную часть района Джебель-Аз-Завия.

По информации из других источников, подразделения 25-й дивизии спецназначения к полуночи полностью овладели населённым пунктом Умм аль-Джалил. В течение ночи были взяты ещё три поселения: Аль-Храйба, Эр-Рбая, Шаарра.

Военная операция Сирийской арабской армии в регионе Большого Идлиба носит название «Рассвет над Идлибом». Начало наступления не стало неожиданностью для джихадистов. Боевики пытались сорвать его, совершая неоднократные атаки на позиции сирийских войск. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.