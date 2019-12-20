Киев, , 12:16 — REGNUM МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».

Об этом в Верховной раде сегодня, 20 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Дипломат заявил, что МИД осуждает любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины.

«Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — призвал Боднар.

Также представитель МИД объявил заявления Владимира Путина на итоговой пресс-конференции «выдумками».

ИА REGNUM напоминает, что президент России на пресс-конференции 19 декабря заявил, что исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, были переданы Украине при формировании СССР со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».

Партия Порошенко «Европейская солидарность» потребовала, чтобы на эти слова публично отреагировал президент Зеленский, однако пока комментария от президента Украины не последовало.