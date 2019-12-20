Киев, , 12:21 — REGNUM Видеоконференция, посвящённая обмену удерживаемыми лицами между Россией, Украиной и республиками Донбасса, запланирована на 23 декабря 2019 года, заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы 20 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Видеоконференция Трёхсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее переговоры в Минске оказались безрезультатными.

Как сообщало ИА REGNUM, позже Кучма заявил, что переговоры об обмене пленными будут продолжены в ближайшее время, поскольку президент Украины Владимир Зеленский крайне в этом заинтересован.

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