Бишкек, , 12:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили 20 декабря в пресс-службе главы государства.

Киргизский лидер планирует принять участие в заседании совета в узком и расширенном составах. Кроме того, в этот день Жээнбеков примет участие в неформальной встрече глав СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел из Токио в Санкт-Петербург для участия во встрече глав СНГ. С 1 января 2020 года председательство в содружестве перейдет от Туркмении Узбекистану.

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