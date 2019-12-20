Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Назначение нового посла США в Грузии утвердил американский Сенат 19 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Конгресса.

Сообщается, что на пост руководителя дипломатической миссии в Тбилиси выбрана Келли Дегнан. Известно, что она является профессиональным дипломатом, защитила докторскую по философии, является бакалавром журналистики, владеет итальянским, французским, турецким и другими языками.

В настоящее время Дегнан состоит на должности политического советника командующего ВМС США в Европе и Африке. Ранее она работала заместителем посла США в Италии; заместителем дипломатической миссии Соединенных Штатов в Косово и заместителем политического советника в американском посольстве в Анкаре.

Напомним, что в настоящее время исполняющим обязанности посла США в Грузии является Элизабет Руд.