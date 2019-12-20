Москва, , 12:04 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения ни к импичменту президенту Соединённых Штатов Дональда Трампа, ни к процедурам, связанным с этим процессом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Это сугубо внутреннее дело США, — подчеркнул дипломат, слова которого цитирует РИА Новости. — Мы никак это не оцениваем».

Также дипломат добавил, что процедура импичмента не повлияет на отношения между Россией и США.

«Никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может», — подчеркнул Рябков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила выдвижение импичмента президенту страны Дональду Трампу по двум пунктам обвинения — в злоупотреблении властью и попытках препятствовать расследованию Конгресса. В итоговой резолюции говорится, что американский лидер продемонстрировал, что «останется угрозой для национальной безопасности и Конституции, если сохранит свой пост», — говорится в резолюции.

Теперь обвинения против президента США будут рассмотрены американским Сенатом. Сам американский лидер заявил, что ждёт незамедлительного начала этого процесса, добавив, что процесс в нижней палате Конгресса США, где большинство принадлежит демократам, не был обеспечен должным образом.

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