Киев, , 12:04 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что партия Порошенко «Европейская солидарность» возмущена прозвучавшими накануне на пресс-конференции заявлениями президента России Владимира Путина и требует от главы Украины Владимира Зеленского дать им публичную оценку, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 декабря.

«Это, конечно, красиво звучит, «дать публичную оценку». Но по факту весь пафос можно заменить двумя словами — «гавкать в ответ»», — заявил политический эксперт и журналист Вячеслав Чечило.

Эксперт отмечает — совершенно понятно, что заявления из Киева никакого значения для Путина не имеют.

«И наше громогласное сотрясение воздуха оттуда видится именно как смешное гавканье. Промолчать, проигнорировать кремлевский «троллинг» — куда более достойный вариант, если уж так получилось, что рычать в ответ мы не можем», — заявил он.

Впрочем, предполагает эксперт, Зеленскому, видимо, все же придется «подгавкивать» на Россию — «иначе патриотическая свора мосек может не понять».

ИА REGNUM напоминает, что возмущение партии Порошенко вызвало заявление Владимира Путина о том, что при создании СССР исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, в частности всё Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».

«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся», — подчеркнул российский лидер.

В «Европейской солидарности» заявили, что эти слова содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

«Требуем от президента и Верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям«», — призвали в партии Порошенко.