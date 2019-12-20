Москва, , 11:59 — REGNUM В Москве в скором времени ожидают приезда специального посланника США по КНДР Стивена Бигена, однако точной даты его прибытия в Россию пока нет. Об этом 20 декабря сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вопрос о графике его возможного приезда сюда находится в повестке дня, но конкретики сейчас, как я понимаю, нет», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Также, по словам Рябков, у российской стороны налажен постоянный контакт с Биганом и с его подчиненными, которые занимаются тематикой Корейского полуострова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидатура спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря была одобрена американскими сенаторами.