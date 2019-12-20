Ташкент, , 11:57 — REGNUM Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента обменялись опытом реформирования ведомства с представителями Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

19 декабря Ташкент посетила делегация Федеральной службы войск национальной гвардии России во главе с заместителем директора Росгвардии Олегом Борукаевым.

Сотрудники ГВУТ Ташкента рассказал о межведомственном взаимодействии в рамках концепции «Безопасная столица» и введении круглосуточного патрулирования города. Представители Росгвардии высоко оценили условия работу ГУВД Ташкента.

Напомним, 18 декабря заместитель директора Росгвардии Олег Борукаев и первый заместитель командующего Национальной гвардией Узбекистана Ботир Турсунов подписали план сотрудничества на 2020 год.