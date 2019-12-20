Куала-Лумпур, , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что несколько зарубежных стран хотят, чтобы мусульманские государства боролись друг с другом и не стали могущественными, сообщает Antara.

Махатхир Мохамад призвал все мусульманские страны быть независимыми, чтобы они могли бороться с иностранным вмешательством.

«Всегда будут помехи со стороны других стран. Все крупные державы хотят влиять на то, что происходит в нашей стране. Но нужно бороться. Мы должны быть сильными и независимыми», — заявил премьер-министр Малайзии на саммите исламских государств в Куала-Лумпуре.

По его словам, лучший способ разрешить любой спор — вести переговоры спокойно и не допускать эмоций.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит в Куала-Лумпуре стал международной платформой для мусульманских лидеров, чтобы обсудить вопросы, стоящие перед мусульманским миром.

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