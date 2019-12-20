Донецк, , 11:52 — REGNUM С призывом провести видеоконференцию по вопросу обмена удерживаемыми лицами 23 декабря обратилась к официальному Киеву глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова. Её заявление на эту тему 20 декабря опубликовано на официальном сайте МИД ДНР.

По словам Никоноровой, заявление украинского представителя в Контактной группе по урегулированию в Минске о необходимости проведения конференции в режиме видеосвязи по вопросу обмена удерживаемыми лицами является свидетельством того, что украинская сторона стремится в этом вопросу «исключительно к пиару».

«Вчера, в ходе встречи в Минске, была ясно понятна неготовность Киева к обмену удерживаемыми лицами», — отметила глава МИД ДНР и указала, что 20 декабря видеоконференцию проводить было бы нецелесообразно и неэффективно, так как украинские представители едва ли смогли бы за один день принять какие-либо серьезные решения по данному вопросу.

«Мы призываем Киев не гнаться за медиапиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена — в первую очередь по процессуальной очистке удерживаемых лиц», — заявил Наталья Никонорова и предложила провести такую видеоконференцию 23 декабря, в понедельник, выразив надежду, «что за это время представители Украины все же выполнят свою домашнюю работу по подготовке к конструктивному согласованию механизма обмена».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста (МККК) готов направить несколько десятков опытных специалистов из своего состава в Донецкую Народную Республику (ДНР) для начала поисков пропавших без вести и для посещения пенитенциарных учреждений.