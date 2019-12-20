Таллин, , 11:40 — REGNUM

Ответом на действия Эстонии должно быть закрытие въезда в нашу страну представителям всех эстонских экспертно-политологических структур, работающих на российском направлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 декабря, комментируя сообщения об угрозах в адрес журналистов Sputnik в Эстонии.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от правоохранительных служб страны письма с угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовых отношений с МИА «Россия сегодня». Представитель Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд заявил, что эти угрозы обоснованы санкциями ЕС против главы «России сегодня» Дмитрия Киселёва.

« В случае с преследованиями журналистов Sputnik МИА «Россия сегодня» в Эстонии мне видятся две стороны проблемы.

Первая — реакция президента этой страны Керсти Кальюлайд на эту ситуацию. Понятно, что она не может ничего поменять, у неё нет на это законных прав, но тем не менее она часть эстонской элиты, она может вести внутри этой элиты работу в пользу того, чтобы не осложнять в такой степени отношения с нашей страной. Ведёт ли она её? Не уверен. И, надо сказать, своим вчерашним комментарием по данной теме наш президент точно не подвиг её на то, чтобы делать что-то особенное. Комментарий, на мой взгляд, был расплывчатый. Будем надеяться, что действенные ответные меры всё же будут приняты.

Что же касается Кальюлайд, то она могла бы, по крайней мере, возвысить свой голос в пользу того, чтобы её страна не вела себя столь нахальным образом в отношении журналистов из страны, с которой, как утверждала сама Кальюлайд недавно в беседе с президентом Путиным в Москве, она хотела бы иметь нормальные отношения. При таком ненормальном отношении к журналистам нормальных отношений между странами быть не может.

Вторая сторона дела касается собственно сути действий и, главное, аргументации, приводимой в Эстонии инициаторами преследования журналистов Sputnik. Руководитель соответствующего эстонского бюро заявляет, что угрозы в адрес журналистов Sputnik обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. «Запрещено, мол, работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги». Этот аргумент иначе как идиотским не назовешь. Но он не только идиотский, он ущербен по сути. Уверен, что договоры у сотрудников Sputnik подписаны не с Дмитрием Киселёвым. Я, во всяком случае, в своей работе на разные издания ни разу не пописывал договоры о найме с главным редактором — всегда с исполнительными директорами соответствующих ООО, АНО и так далее.

Итак, что конкретно я бы сделал в данном случае в отношении Эстонии. Первое: определился бы по целесообразности дальнейших контактов с Керсти Кальюлайд в зависимости от её реакции на данное беспардонство эстонских спецслужб.