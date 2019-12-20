Бишкек, , 11:39 — REGNUM Делегация парламента Киргизии во главе с заместителем спикера Мирланом Бакировым обсудили с депутатами парламента Казахстана вопросы, касающиеся таможенных пунктов пропуска на киргизско-казахстанской границе. Об этом сообщает пресс-служба киргизского парламента.

Казахские парламентарии рассказали киргизским коллегам о том, что Казахстан с января 2020 года планирует приостановить работу пункта пропуска «Кордай» для проведения его повторной реконструкции.

«Это создаст неудобства для двух сторон. Но я надеюсь, что граждане наших стран с пониманием воспримут это и будут пользоваться близлежащими пунктами пропуска. При этом пункт пропуска «Ак-Тилек» — «Кара-Суу» рассчитан на пропуск только автомашин с грузом, что создаст определенные проблемы на мосту», — подчеркнул вице-спикер парламента Казахстана Владимир Божко.

Схожую точку зрения озвучил и заместитель спикера парламента Киргизии, отметивший, что закрытие таможенных пунктов пропуска не должно создавать проблемы киргизской и казахстанской экономикам.

Также он сообщил о том, что правительство Киргизии начало устанавливать специальное оборудование на границе с Китаем, чтобы контролировать поступающие грузы.

«Был период, когда товары из Китая переоформлялись для их доставки во вторые и третьи страны. Мы стремимся остановить это», — подытожил Бакиров.