Ташкент, , 11:34 — REGNUM Верховный суд Узбекистана сократил тюремные сроки 19 женщинам, за которых взял поручительство комитет женщин республики, и освободил их в зале суда, сообщает агентство «УзА».

В рамках открытого судебного заседания 19 декабря под председателем заместителя главы Верховного суда И. Муслимова рассмотрены заявления 19 женщин. Суд принял во внимание прохождение основной части наказания, чистосердечное признание и сожаление о содеянном, а также поручительство комитета женщин Узбекистана.

Отмечается, что подобное достижение стало возможным благодаря меморандуму, подписанному между комитетом женщин и Верховным судом. В рамках документа по итогам января-сентября 2019 года 148 женщин получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы и вставших на путь исправления.

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