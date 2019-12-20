Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Предложения по изменению выборной системы, которые подготовили представители правящей партии «Грузинская мечта», могут корректироваться. Об этом перед журналистами 20 декабря заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

«Мы не готовы предоставить эти предложения заранее, потому что они могут претерпеть некоторые коррективы и во время переговоров», — сказал заместитель председателя парламента перед началом переговоров с оппозицией.

Он также отметил, что в «Грузинской мечте» есть ожидания, что диалог завершится успешно, и подтверждением тому является то, что члены партии власти пришли на переговоры.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии добивается изменений выборной системы к парламентским выборам, которые должны пойти в 2020 году. Вместо смешанной системы предлагается ввести пропорциональную. В этом случае, как уверены в оппозиционных партиях, «Грузинская мечта» получит меньше мест в парламенте. После того, как законопроект провалился на голосовании, оппозиция регулярно проводит акции протеста.