Вашингтон, 20 декабря 2019, 11:35 — REGNUM Проблемы Афганистана нельзя решить за счет иностранной помощи, заявил сотрудник аналитического центра Defense Priorities Джерод Лейбер в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, проблемы Афганистана носят структурный характер, при этом афганское правительство является одним из самых коррумпированных на планете.
Напомним, на долю государственных расходов Афганистана сейчас приходится 58% ВВП, при этом международные гранты составляют 75% этих расходов.
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