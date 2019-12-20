Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Проблемы Афганистана нельзя решить за счет иностранной помощи, заявил сотрудник аналитического центра Defense Priorities Джерод Лейбер в статье для издания The Hill.

«Что касается дальнейшей иностранной помощи, даже в случае, если афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут найти политическое решение, а это большой вопрос, то проблемы, связанные с управлением и медленным экономическим ростом, не удастся решить за счет иностранной помощи», — говорится в статье.

По словам эксперта, проблемы Афганистана носят структурный характер, при этом афганское правительство является одним из самых коррумпированных на планете.

«Соединенные Штаты должны прекратить инвестировать в Афганистан как в военном отношении, так и во всех остальных отношениях. Необходимо понять, что посторонние силы не смогут решить проблемы Афганистана», — добавил Лейбер.

Напомним, на долю государственных расходов Афганистана сейчас приходится 58% ВВП, при этом международные гранты составляют 75% этих расходов.

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