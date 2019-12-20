Вашингтон, , 11:42 — REGNUM США нет необходимости вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил сотрудник аналитического центра Defense Priorities Джерод Лейбер в статье для издания The Hill.

«Сокращение численности американских войск в Афганистане — это шаг в правильном направлении. В любом случае мы не сможем выиграть в этой войне», — говорится в статье.

По словам Лейбера, США нет необходимости вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Важность переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обосновывают тем, что они необходимы для того, чтобы Афганистан не превратился в опорный пункт террористов. Однако террористы и без опорных пунктов в течение последних двух десятилетий проводили массовые нападения в таких городах, как Лондон и Париж», — заявил Лейбер.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон готовится начать поэтапный вывод около 4 тыс. солдат из Афганистана. На данный момент на территории Афганистана находятся от 12 тыс. до 13 тыс. американских солдат.

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