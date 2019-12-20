Вашингтон, 20 декабря 2019, 11:42 — REGNUM США нет необходимости вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил сотрудник аналитического центра Defense Priorities Джерод Лейбер в статье для издания The Hill.
По словам Лейбера, США нет необходимости вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон готовится начать поэтапный вывод около 4 тыс. солдат из Афганистана. На данный момент на территории Афганистана находятся от 12 тыс. до 13 тыс. американских солдат.
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