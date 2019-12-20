Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Кибербезопасность перестала быть приоритетным направлением для администрации президента США Дональда Трампа, заявила профессор Университета Тафтса Джозефина Вольф в статье для издания The New York Times.

«Американская администрация дала понять, что кибербезопасность больше не является приоритетным направлением для федерального правительства, особенно гражданские усилия, направленные на защиту критической инфраструктуры и государственных объектов», — говорится в статье.

По словам Вольф, грядущий уход помощника директора агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Джанет Манфры — это серьезная утрата для федерального правительства в области кибербезопасности.

«Все это происходит на фоне ухода ключевых чиновников, отвечающих за кибербезопасность», — добавила Вольф.

Напомним, в августе 2019 года директор по информационной безопасности Белого дома Джо Шатц покинул правительство и присоединился к консалтинговой фирме TechCentrics. Несколько месяцев спустя, в октябре, начальник отделения защиты компьютерных сетей Белого дома Димитриос Вастакис также подал в отставку.

Манфра покинет агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в конце 2019 года и перейдет работать в компанию Google.

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