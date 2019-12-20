Джакарта, , 11:22 — REGNUM Во второй половине 2020 года правительство Южной Кореи откроет генеральное консульство на острове Бали, Индонезия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителей посольства Южной Кореи в Индонезии.

Известно, что данное заявление было сделано 19 декабря в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton Jakarta в ходе мероприятия Корейской спортивной ассоциации в Индонезии (KSAI) и корейско-индонезийского новогоднего мероприятия.

Известно, что решение об открытии консульства было принято в связи с ростом туристического потока на Бали и увеличением числа несчастных случаев.

По состоянию на конец 2018 года Индонезию посетили 350 тыс. туристов из Южной Кореи, а остров Бали — 200 тыс. человек.