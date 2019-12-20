Киев, , 11:16 — REGNUM Всё идёт к тому, что уже в ближайшее время мы увидим на Украине премьеру политического сериала «Хороший, плохой, злой», заявил 20 декабря украинский политолог Тарас Березовец, комментируя последние политические события в стране.

В роли «хорошего» будет президент Владимир Зеленский, «плохого» — премьер Алексей Гончарук, в роли «злого» — Игорь Коломойский.

«По задумке, хороший будет наказывать плохого за всё, что происходит в стране, а злой в это время будет заниматься перераспределением, вызванным пересменкой правительства. На смену плохому по сценарию должен прийти сильный», — отмечает Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине шквал возмущения вызвала информация о приостановке выплат средств на незащищенные статьи государственного бюджета. По мнению ряда политиков и экспертов, по сути Украина объявила «внутренний дефолт», дыра в госбюджете составляет примерно 40 млрд гривен (порядка $1,6 млрд). Сам Гончарук заявил, что ничего необычного не происходит и ситуация абсолютно под контролем правительства.