Куала-Лумпур, , 11:14 — REGNUM В саммите исламских стран, который проходит с 19 по 21 декабря 2019 года в Куала-Лумпуре (Малайзии), приняли участие 450 делегатов из 56 мусульманских стран, сообщает Antara.

Саммит в Куала-Лумпуре стал международной платформой для мусульманских лидеров, чтобы обсудить вопросы, стоящие перед мусульманским миром.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который также является председателем саммита в Куала-Лумпуре, заявил, что мероприятие собрало мусульманских лидеров с благородной целью выявить проблемы, затрагивающие мусульманский мир, и найти решения для них.

Напомним, в ноябре 2014 года в Куала-Лумпуре состоялся первый саммит исламских стран, на котором собрались известные мусульманские деятели.

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