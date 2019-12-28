28 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Наталья Хомутова, , 11:13 — REGNUM 2019 год отличился крупными событиями в политической жизни Оренбургской области: отставка губернатора и назначение врио главы региона, губернаторские выборы и формирование команды правительства, отставки мэров крупных городов. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Отставка губернатора и назначение

Слухи об отставке экс-губернатора Юрия Берга ходили с осени 2018 года, однако волна «губернаторапада» поразила регион в марте 2019 года. 21 марта Берг подал заявление о досрочном сложении полномочий, президент России Владимир Путин отставку принял, и в этот же день, 21 марта, врио губернатора Оренбуржья был назначен теперь уже бывший председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер — уроженец Свердловской области.

Для оренбуржцев по большому счёту такой политический поворот оказался неожиданным. Осенью 2018 года на место главы области прочили депутата Госдумы Владимира Гутенёва. Кроме того, в качестве потенциальных преемников называли местных политиков и тех, кто уже работает в столице, но имеет оренбургские корни.

«Назначение было весьма неожиданным. Никто из аналитиков не называл до этого дня Дениса Паслера в числе вероятных кандидатов на пост губернатора в Оренбургской области. Опыт Паслера, как в госорганах, так и в крупном энергетическом предприятии, а также поддержка Владимира Путина, безусловно, работали на авторитет будущего кандидата на пост главы региона. Однако уровень известности Паслера у населения и региональной элиты был крайне невысоким. И это обстоятельство создавало серьезные проблемы для него и его команды», — отметила профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук Галина Шешукова.

Читайте также: Волна «губернаторопада» поразила Оренбуржье: итоги недели

Дениса Паслер Kremlin.ru

Выборы губернатора

Изначально на пост губернатора претендовали восемь кандидатов: врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), пенсионер Сергей Столпак (ПАРНАС), пенсионер и гендиректор ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» Пётр Капишников («Защитники Отечества»), гендиректор ООО «Умный мир» Ринат Хамиев («Яблоко»), пенсионер Анатолий Кобзев (КПСС), депутат Заксобрания региона, директор ООО «Елена 2001» Максим Амелин (КПРФ), финансовый директор ООО «Статус А» Сергей Яцына («Справедливая Россия»), техдиректор ИП Константин Горячев (Демократическая партия). Однако в финал предвыборной гонки вышли только пятеро: Денис Паслер, Сергей Яцына, Константин Горячев, Анатолий Кобзев, Максим Амелин.

Примечательно, что в выборах не участвовала ЛДПР, хотя ранее Сергей Катасонов (депутат Госдумы) и Владимир Жириновский заявляли о желании и планах относительно участия в выборах. После победы Паслера свой пост сенатора сохранила Елена Афанасьева (ЛДПР), что эксперты назвали результатом политдоговоренности.

Читайте также: «Результат политдоговорённости» — о назначении сенатора от Оренбуржья

Во время этапа прохождения муниципального фильтра кандидаты жаловались на трудности и давление административного ресурса. Отказ в регистрации получили Столпак и Капишников, а Хамиев сам снял свою кандидатуру с выборов.

8 сентября в регионе прошли выборы губернатора. Результат не стал неожиданностью — победу одержал Денис Паслер (65,94%) при явке 39,56%. В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера. Стоит отметить, инаугурация предшественника Паслера на посту губернатора Юрия Берга в 2014 году проходила в областном драматическом театре.

Читайте: Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья

Перед началом пресс-конференции губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. 17 декабря 2019 года Orenburg-gov.ru

Формирование команды правительства

После губернаторских выборов в Оренбуржье изменилась структура органов исполнительной власти. В частности, появились новые министерства, а ряд ведомств претерпели коррективы.

Читайте: В структуре правительства Оренбуржья появятся новые министерства

С назначением Паслера на пост главы региона оренбуржцы надеялись на резкую смену кадров в правительстве, но этого не произошло. Сам Паслер дал понять, что не сторонник революций. В результате часть членов команды экс-губернатора Юрия Берга сохранила свои портфели. Три министерства возглавили екатеринбуржцы — Татьяна Савинова (минздрав), Алексей Пахомов (минобр) и Александр Самбурский (минприроды).

В конце года на пресс-конференции Денис Паслер подчеркнул, что министры могут лишиться своих должностей в случае неэффективной работы.

Читайте также: В Оренбуржье решён вопрос о назначении первого вице-губернатора

Василий Козупица Orenburg-gov.ru

Отставки мэров

В конце апреля в отставку отправлен глава Орска Андрей Одинцов. «Принял кадровое решение по Орску. Считаю, что смена городской власти — это неизбежное решение для города. Еще раз убедился в этом во время поездок по востоку области, постоянно получая жалобы и обращения орчан», — объяснил увольнение мэра на тот момент врио губернатора Денис Паслер.

Он также добавил, что второй в Оренбуржье по количеству жителей город и промышленный центр области оказался доведён «едва ли не до крайности». Полный развал и отсутствие дисциплины в реализации национальных проектов, экономике, городском хозяйстве, ремонте дорог — везде. И при этом любые перспективы отсутствуют. Исполняющим обязанности главы Орска губернатор назначил экс-депутата горсовета Василия Козупицу, который впоследствии (по итогам конкурса) возглавил город.

Читайте также: В Оренбуржье мэр Орска подал в отставку

После губернаторских выборов заговорили о том, что мэром Оренбурга может стать варяг. В декабре на пост первого замглавы города назначили Владимира Ильиных — бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, как и Денис Паслер, — уроженца Североуральска. В конце 2019 года Дмитрий Кулагин объявил о сложении полномочий главы города, исполнение обязанностей градоначальника автоматически легло на плечи Владимира Ильиных как первого замглавы. В начале 2020 года в городе должны объявить конкурс на должность мэра. Эксперты отмечают, что основным кандидатом станет именно Ильиных. От него ждут формирование профессиональной команды управленцев и позитивных перемен в жизни города. Те же надежды возлагали в конце 2018 года на Дмитрия Кулагина.

Читайте также: С прицелом в мэры? Оренбург возглавил первый заместитель главы города

Здание администрации города Оренбурга Orenburg.ru

Добавим, что после отставки Кулагин принят на работу в Дом советов. Он вернулся на должность вице-губернатора — заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Завершается формирование команды губернатора по принципу сочетания наиболее опытных членов предыдущего правительства и привлечения новых политиков, работавших с Паслером в Свердловской области. Представляется обоснованным решение Дениса Паслера о возвращении Кулагина на пост вице-губернатора и главы аппарата правительства области. Опыт его работы в течение года на посту главы Оренбурга поможет ему в работе с главами муниципалитетов области. А Оренбургу предстоит вновь пройти процедуру избрания нового главы Оренбурга через процедуру конкурсной комиссии и голосование депутатов городского совета. к 21 февраля 2020 в городе появится новый глава, которому предстоит решать многие сложные вопросы городского хозяйства. Оренбуржцы, так же как и россияне, рассчитывают на перемены к лучшему, а власти предстоит большая работа, чтобы оправдать эти ожидания», — считает профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук Галина Шешукова.

Оренбуржье оказалось во власти варягов

Оренбургскую область и Оренбург в 2019 году возглавили варяги — уроженцы Свердловской области. Мнения активных горожан по поводу управленцев, не имеющих оренбургских корней, разделились. Одни считают, что регион должны возглавлять оренбуржцы, другие в противовес отмечают, что управление следует отдать в руки профессионалов, неважно, варяги они или нет.

«Ну да, пришли варяги — губернатор, и.о. мэра Оренбурга, главы ряда ключевых министерств, но, откровенно говоря, команду предыдущего губернатора в Оренбурге тоже считали пришлыми. Жалобы на «орских» звучали весь срок губернаторства Берга. Фактически ничего не поменялось, только теперь в правительстве две команды — «орские» и «свердловские». Надеюсь, что появятся новые лица, в том числе и из Оренбурга. Хотя, откровенно говоря, пусть хоть с Чукотки, лишь бы работали!» — сказал политтехнолог Кирилл Шкилёв.