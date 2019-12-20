Рим, , 11:11 — REGNUM После прекращения деятельности нынешнего правительства Италии в стране должны будут пройти новые выборы, во второй раз новую коалицию из числа действвующих депутатов создавать не будут, заявил журналистам в пятницу, 20 декабря, лидер либералов Никола Дзингаретти.

По его словам, либералы готовы продолжать работать в коалиции с популистами и партией Маттео Ренци, но для того, чтобы коалиция продолжала сохраняться, нужна политическая воля со стороны каждого из ее участников.

Действующее правительство Италии было сформировано в сентябре 2019 года без проведения выборов после выхода «Лиги» Маттео Сальвини из состава предыдущей коалиции с популистами. Формально либералы и популисты являются «оппонентами», и, по мнению наблюдателей, единственная причина их союза — желание не допустить к власти Сальвини и желание получить власть самим, что было бы невозможно друг без друга.