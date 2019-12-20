Женева, Швейцария, , 11:20 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) готов направить несколько десятков опытных специалистов из своего состава в Донецкую Народную Республику (ДНР) для начала поисков пропавших без вести и для посещения пенитенциарных учреждений. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе гуманитарной организации.

«Если говорить о посещении мест содержания под стражей, то эти визиты будут проводить опытные делегаты МККК», — приводит сообщении пресс-службы МККК «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Также в нем указывается, что данные специалисты имеют опыт работы в различных аспектах содержания под стражей и соответствующую профессиональную подготовку.

«На данный момент в составе МККК работает около 20 таких экспертов, которые могут быть направлены для посещения мест содержания под стражей в Донецке», — говорится в сообщении МККК.

Также в Красном Кресте напомнили, что не были в тюремных учреждениях ДНР с 2015 года и отметили, что их деятельность по поиску пропавших без вести на территории конфликта в Донбассе ведется с начала боевых действий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что почти 500 числящихся пропавшими без вести людей находятся в плену в Донбассе и Красный Крест, якобы по просьбе Киева, будет принимать участие в их поиске. Для чего, как рассказал Пристайко, необходимо проверить каждого задержанного на территории ДНР. При этом в МККК, как позднее сообщило ДАН, заявили, что Красный Крест не получал от Украины предложений по поиску пропавших без вести на территории ДНР.