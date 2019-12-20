Турин, Италия, , 11:06 — REGNUM Итальянское «движение сардин» не намеревается трансформироваться в политическую партию, заявили лидеры движения журналистам в пятницу, 20 ноября.

По словам руководителей движения, в Италии уже в разгаре «мирная народная революция, не имевшая прецедентов в последние десятилетия», а для того, чтобы успешно довести эту «революцию» не конца, нет никакой необходимости в преобразовании движения в партию.

Идеологией «движения сардин» является оппонирование правоцентристской оппозиции, прежде всего самой популярной партии страны — «Лиге» Маттео Сальвини, поддержка миграции и «европейских ценностей» в противовес установке на суверенитет.

Поддерживают движения те же финансовые группы, что поддерживают и ныне правящих либералов, но, поскольку те не обладают достаточным рейтингом, оппоненты Сальвини вынуждены создавать подобные молоежные «народные» «неполитические» движения.