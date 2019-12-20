Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Пакет предложений по изменению избирательной системы Грузии готова представить оппозиции правящая партия «Грузинская мечта». Об этом 20 декабря заявил председатель парламента страны Арчил Талаквадзе, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«В этой версии сбалансированы пропорциональные и мажоритарные представители. Думаем, что для тех, кто действительно хочет договориться, она может стать проектом, который необходимо обсудить и возможно достичь соглашения», — сказал спикер парламента журналистам перед началом переговоров с представителями оппозиционных сил.

Напомним, переговоры об изменениях избирательной системы в Грузии намечены на 20 декабря. Ранее представители объединенной оппозиции заявили, что будут настаивать на так называемой «германской модели», но посмотрят, что им предложит правящая партия.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные силы настойчиво добиваются смены смешанной избирательной системы на пропорциональную, в которой не будет мажоритарщиков. Распространено мнение, что в этом случае нынешняя партия власти на будущих выборах не наберет большинства в парламенте. В ноябре законопроект о выборной реформе не прошел голосования, так как его не поддержали депутаты «Грузинской мечты», выбранные по мажоритарным округам. Оппозиция в ответ на это начала проводить акции протеста с критикой властей.