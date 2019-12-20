Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал прекратить спекуляции на тему чрезмерной задолженности республики перед внешними кредиторами. Об этом глава государства заявил 20 декабря во время заседания национального совета общественного доверия.

По его словам, до 1 апреля 2020 года министерство финансов совместно с министерством национальной экономики и Национальным банком республики разработают единый реестр внешнего долга в виде официальной базы данных.

Кроме того, глава государства заявил, что пилотный опыт «бюджета народного участия» в 2020 году планируется ввести в 55 административных единицах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Нур-Султане проходит второе заседание национального совета общественного доверия под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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