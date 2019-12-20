Сеул, , 10:56 — REGNUM Уровень одобрения деятельности южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сократился на 5%, до 44%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 17 по 19 декабря среди 1002 человек, уровень неодобрения составил 46%, еще 9% опрошенных воздержались от ответа.

Известно, что рост уровня поддержки президента, продолжавшийся на протяжении двух месяцев, прекратился.

По мнению экспертов, среди причин положительной оценки респонденты отметили: активную внешнюю политику, улучшение отношений с Северной Кореей, а среди отрицательных — недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем.

Уровень поддержки Современной демократической партии составил 37%, партии Свободная Корея — 23%, Партии справедливости — 10%, Партии справедливого будущего — 5%.