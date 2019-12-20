Токио, , 10:39 — REGNUM Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию позволит укрепить двусторонние отношения, заявил японский император Нарухито на встрече с узбекистанским лидером. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе президента Узбекистана.

Мирзиёев, в свою очередь, выразил надежду на гармоничное развитие, рост международного авторитета и благосостояние населения Японии в новой эре «Рэйва». После встречи в честь главы Узбекистана и его супруги состоялся торжественный прием.

Отметим, «Рэйва» — это период японского летоисчисления, который связан с восхождением не престол нового императора Нарухито 1 мая 2019 года. Его отец император Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года.

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