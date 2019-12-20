Банда-Ачех, Индонезия, , 10:38 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Ачех объявило 26 декабря в качестве официального праздника для работников компаний, сообщает Antara.

«Праздник был установлен в память о землетрясении и цунами в Ачех в 2004 году», — заявил глава по связям с общественностью и протоколу регионального секретариата Ачех Мухаммед Исванто.

Издание отмечает, что работодатели могут нанимать своих работников только в определенные праздничные дни, если их работники не возражают против условий выплаты заработной платы за сверхурочную работу в соответствии с нормативными актами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство индонезийского города Банда-Ачех продолжит расширять экономические права и возможности общин для сокращения бедности и безработицы в 2020 году.

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